«عبد السلام»: الخصومات على ملابس العيد تصل إلى ألف جنيه (فيديو)

قال الدكتور محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة، إن كل السلع والمنتجات الخاصة بالملابس الجاهزة متوفرة بكمية كافية فى السوق، لافتًا إلى أن كل الملابس موديلات حديثة خاصة بالموسم الصيفي، علمًا بأن أغلب المنتجات تأثرت بجائحة كورونا ولم يتم طرح العديد من الملابس فى المواسم الماضية كشم النسيم وعيد الفطر.وأضاف عبد السلام، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المصانع تأثرت بشكل كبير جدًا فى ظروف جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على مبادرة بالتعاون مع الصناع والتجار لتشجيع المنتج المحلى وتحفيز الاستهلاك.وأوضح رئيس غرفة صناعة الملابس، أن الدولة تقدم خصومات حقيقية داخل مبادرة "ما يغلاش عليك" وداخل الأوكازيون، منوهًا إلى أن المواطن يحصل على خصم 20%، بالإضافة إلى أن من لديه بطاقة تموين يحصل على خصم بحد أقصى ألف جنيه.