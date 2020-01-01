2201 إصابة و31 وفاة جديدة بكورونا فى السعودية
السبت 25/يوليه/2020 - 02:44 م
وكالاتطباعة
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت عن تسجيل 31 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 2703 حالات.
وأشارت الوزارة- في بيان صحفي عبر موقعها الإلكتروني اليوم- إلى تسجيل 2201 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 264 ألفا و973 حالة.
ولفتت إلى تسجيل 2051 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 217 ألفًا و782 شخصًا.
وأشارت الوزارة- في بيان صحفي عبر موقعها الإلكتروني اليوم- إلى تسجيل 2201 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 264 ألفا و973 حالة.
ولفتت إلى تسجيل 2051 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 217 ألفًا و782 شخصًا.