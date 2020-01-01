كريم محمود عبدالعزيز يشوق متابعيه بصورة من «موسى»

نشر النجم كريم محمود عبدالعزيز صورة له من كواليس أحدث أعماله السينمائية فيلم "موسى"، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور "إنستجرام"، معلقًا "دور مختلف بإذن الله، فيلم موسى قريبًا"، وشوق من خلال تلك الصورة متابعيه إلى الفيلم الذي ينتظره قطاع كبير من محبيه، ويشارك فيه مجموعة من النجوم.فيلم "موسى" تدور أحداثه في إطار خيالي، حيث يتم اختراع أول روبوت في الشرق الأوسط، وخلال الأحداث يمر الأبطال بظروف وأمور تنقلب ضدهم، يشارك في بطولته كل من الفنان إياد نصار وأحمد مالك وأحمد حاتم وكاظم نبيل وعمر الشناوي، ويتبقى لفريق العمل أيام قليلة وينتهي من التصوير ويدخل الفيلم مراحل المونتاج.وكان تصوير الفيلم قد بدأ قبل 9 أشهر، وتحديدا في أكتوبر الماضي، لكنه توقف في ظل جائحة ‏كورونا التي اجتاحت العالم لأكثر من أربعة أشهر تعطلت خلالها الحياة تماما.‏فيلم موسى من إنتاج ثلاثة من أكبر شركات الإنتاج السينمائي في مصر والعالم ‏العربي، وهي "سينرجي فليمز" و"نيوسينشري" و"أفلام مصر العالمية"، باستخدام أحدث ‏تقنيات الجرافيكس العالمية.‏