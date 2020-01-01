أكثر 5 أحزاب دفعت بمرشحيها فى انتخابات الشيوخ بالمحافظات

يسلط "الدستور" الضوء على أعلى 5 أحزاب سياسية دفعت بمرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ بالمحافظات.ينافس حزب مستقبل وطن في 26 محافظة، كما ينافس حزب حماة الوطن في 17 محافظة، كما ينافس حزب الوفد في 13 محافظة، وكذلك حزب المؤتمر ينافس في 12 محافظة، أما الحركة الوطنية فينافس في 9 محافظات.ومن المقرر أن يكون تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ، الأحد والإثنين، 9 و10 أغسطس 2020، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وتُجرى الانتخابات للمصريين بالداخل، من التاسعة صباحا، الثلاثاء والأربعاء، 11 و12 أغسطس 2020، وتُعلن النتيجة العامة، الأربعاء 19 أغسطس، وتُجرى الإعادة للمصريين بالخارج، 6 و7 سبتمبر، وبالداخل، 8 و9 سبتمبر، وتُعلن النتائج النهائية في موعد أقصاه، الأربعاء 16 سبتمبر.