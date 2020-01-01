ضبط 3 سرقوا عاملة بالإكراه في 15 مايو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض على 3 عاطلين سرقوا عاملة بالإكراه بمنطقة 15 مايو.تلقى قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة بلاغا من عاملة بمصنع ملابس بدائرة القسم، وعامل آخر بذات المصنع، بأنهما عقب خروجهما من المصنع محل عملهما، وسيرهما بدائرة القسم اعترض طريقهما ثلاثة أشخاص "أدليا بأوصافهم التقريبية" وهددوهما بسلاح أبيض "كتر" كان بحوزة أحدهم، واستولوا منهما على 2 هاتف محمول كرهًا عنهما ولاذوا بالفرار.توصلت جهود التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص عاطليّن "لأحدهم معلومات جنائية"– سائق، مقيمين بدائرة القسم.. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم الهاتفين المستولى عليهما، سلاح أبيض "كتر" المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبسؤال المجنى عليهما تعرفا على المتهمين والهاتفين، واتهماهم بسرقتهما بالإكراه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.