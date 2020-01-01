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الأربعاء 22 يوليه 2020 الموافق 01 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

استعجال تحريات ضبط 6 عاطلين بتمثال أثرى فى النزهة

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 01:43 م
حبس
حبس
حسام التمساح
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استعجلت نيابة النزهة الجزئية، اليوم الأربعاء، تقرير اللجنة الأثرية حول ضبط قطع أثرية بحيازة 6 أشخاص، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

أكدت معلومات وتحريات ضباط مباحث قسم شرطة النزهة، بمديرية أمن القاهرة، تجمع عدد من الأشخاص أمام أحد المقاهي المتواجدة بدائرة القسم، بشكل يدعو للشك والريبة.

وتبين تواجد كل من طرف أول أربعة أشخاص حال استقلالهم سيارة مستأجرة وبحوزتهم تمثال فرعونى مطلى بماء الذهب مقلد وطرف ثان شخصين لأحدهما معلومات مسجلة حال استقلالهما سيارة ملك أحدهما.

واعترف الطرف الأول بسابقة شرائه التمثال المضبوط بحوزتهم من أحد محلات الصاغة الكائنة بدائرة قسم شرطة الجمالية.

واتفاقهم مع الطرف الثانى على بيع التمثال تمثال فرعونى "مقلد" عقب إيهامهما بأثريته، وتم الاتفاق على التقابل بمحل الضبط لمعاينة التمثال وشرائه مقابل مبلغ مالى 2 مليون جنيه.

وبمواجهة باقى الأشخاص أيدوا ما جاء بأقوال الطرف الأول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وحرر محضر بالواقعة.

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