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الإثنين 20 يوليه 2020 الموافق 29 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

متحدث النواب يكشف سبب سرية جلسة البرلمان اليوم

الإثنين 20/يوليه/2020 - 10:04 م
صلاح حسب الله
صلاح حسب الله
سناء إسماعيل
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كشف صلاح حسب الله، المتحدث باسم البرلمان المصري، سبب سرية جلسة مجلس البرلمان التي عقدت اليوم لتفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي بإرسال قوات قتالية خارج حدود البلاد حماية للأمن القومي، مشيرا إلى أن السبب هو كون القضية تمس الأمن القومي المصري.

وأشار في مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية العربية الحدث الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، إلى أن رئيس مجلس النواب أتاح للنواب التعبير عن وجهة نظرهم وفقا للكتلة البرلمانية التي يمثلها نحو 510 من النواب.

وأكد أن موافقة البرلمان تعني رخصة للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية لحماية مقدرات الدولة المصرية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات من قبل القيادة السياسية، مؤكدًا أن جلسة البرلمان لا تعني إعلان الحرب لكنها تعني منح رخصة قتالية للجيش المصري في حال اقتضت الضرورة.

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