أنيسة حسونة: الشعب والبرلمان يفوضان السيسي لحماية الأمن القومي

قالت أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، إن الشعب المصري فوّض الرئيس عبدالفتاح السيسي لحماية الأمن القومي المصري، مؤكدة أن قضايا الأمن القومي تتعلق بمستقبل وقضايا الأجيال القادمة سواء فيما يتعلق بقضية سد النهضة، أو مواجهة الدولة وجيشها لمرتزقة تركيا الذين يريدون العبث بمقدرات وخيرات الشعب الليبي الشقيق، ما يهدد الأمن القومي المصري.أضافت حسّونة، في بيان الإثنين، أن الجيش المصري جيش دفاع وليس هجوم، فالدّولة المصرية سخّرت كافة إمكانياتها للقوات المسلحة للتصدي لأي اعتداء أو تهديد للأمن القومي المصري، فالجيش على أتم الاستعداد بقوة لمواجهة أي تحركات تهدد الأمن القومي، فليبيا وأمنها القومي على الحدود الغربي للدولة المصرية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.وأكدت عضو مجلس النواب أن البرلمان باعتباره ممثلًا عن الشعب قد فوّض الرئيس السيسي لحماية الأمن القومي والدفاع عن أمن واستقرار المصريين، لافتة إلى أن المخاطر الخارجية أصبحت تحيط بالدولة من جميع الاتجاهات، ولن يتم الانتصار عليها إلا بالتكاتف وتوحيد القوة.