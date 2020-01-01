بحثا سبل الحفاظ على حقوق فلسطين.. تفاصيل لقاء «شكرى» و«عباس»

التقى وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في رام الله، وبحثا سبل الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.ونقل شكري تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى "عباس"، وعَبّر عن دعم مصر للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض مصر أي قرارات أو خطوات أحادية بما فيها ضم إسرائيل لأراض فلسطينية في الضفة الغربية.وبحث "شكري" خلال زيارته إلى رام الله الخطوات والأساليب المتاحة لكي يكون ممكنًا الحديث عن استئناف جهود السلام على أساس حل الدولتين والمرجعيات الدولية المعروفة والمبادرة العربية للسلام، وذلك للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق والعمل على تسوية القضية التاريخية الرئيسية في المنطقة تحقيقًا لاستقرارها وللعدالة بين شعوبها لكي تتمكن من الحياة في ظل ظروف تسمح بالتنمية وبالتوصل إلى الرفاهية التي تتطلع إليها جميع الشعوب.وأعرب الرئيس الفلسطيني خلال اللقاء عن تقديره الدعم الذي يتلقاه من الرئيس عبد الفتاح السيسي ولإيفاده الوزير سامح شكري، وكذا لجهود القيادة المصرية الصادقة ومساعيها لدعم القضية الفلسطينية واستعادة الحقوق الفلسطينية المشروعة، مشيدًا بدور مصر التاريخي في الوقوف إلى جانب أشقائها والدفاع عن المصالح والحقوق العربية.