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الأحد 19 يوليه 2020 الموافق 28 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليونان: نشهد عدوانا متصاعدا من تركيا وسيادتنا لا تقبل التفاوض

الأحد 19/يوليه/2020 - 03:41 م
نيكوس دندياس
نيكوس دندياس
عبير سليم
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أعلن وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، عن أن بلاده "تواجه عدوانا متصاعدًا من جانب ​تركيا​"، في انتهاك كامل للقانون الدولي،وقانون البحار الدولي وعلاقات حسن الجوار، وعبر شرق البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف وزير الخارجية اليوناني في تصريحات له اليوم الأحد، "أصبحت تركيا عاملًا مزعزعًا للاستقرار"، مردفًا أن "أنقرة تنتهك قانون البحار الدولي في المتوسط، كما أنها تنتهك سيادة جمهورية قبرص".

وشدد رئيس" دندياس" على أن "الدفاع عن سيادتنا ضد استفزازات تركيا غير قابل للتفاوض"، لافتًا إلى أن اليونان ستحمي نفسها بكل الوسائل، من خلال تعزيز تحالفاتها في المنطقة الأوسع من البحر الأبيض المتوسط إلى الخليج، وتعميق علاقتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى إدانة مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الأخير بالإجماع على ما وصفه بالاستفزازات التركية، واستعداد المجلس لاتخاذ إجراءات واضحة، واتخاذ إجراءات ملموسة ضد تركيا.

وأوضح، أن مخالفات تركيا تمثلت في الانتهاك الصارخ لسيادة جمهورية قبرص وحقوقها السيادية، واستخدام الهجرة بطريقة آلية، وتورطها في ليبيا، سواء من خلال المذكرة الباطلة أو غير الموجودة الموقعة مع فايز السراج، والانتهاك المنهجي للقانون التي تفرضها OHE بالإضافة إلى قرارها تغيير الرمز الأثرى لآيا صوفيا.

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