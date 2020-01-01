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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وسيم السيسي: أثيوبيا خططت لبناء سد النهضة من 700 سنة

السبت 18/يوليه/2020 - 10:19 م
وسيم السيسي
وسيم السيسي
سناء إسماعيل
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قال الباحث في علوم المصريات الدكتور وسيم السيسي، إن نهر النيل حياة للمصريين ودونه لا يمكن أن تكون هناك حياة، موضحًا أن مصر القديمة اعتبرته يأتي من السماء ويعتبرونه بأنه رجل ضخم مثل الأبوين لا تستطيع العيش من غيرهم.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «المصري أفندي» على قناة القاهرة والناس مع الإعلامي محمد علي خير، أن مصر فطنت إلى أهمية منابع النيل بسبب النهضة التي حققته بفضلها لذلك أرسلت حاميات وقت الهكسوس للنوبة وكان في معارك لحماية نهر النيل.

وتابع: «أثيوبيا كانت عايزة تعمل سد من 700 سنة، ووجدوا عملية تجويع مصر هو في الميه وهما عندهم هوس بمياه النيل، ومن 700 سنة كانوا عايزين يعملوا سدود على نهر النيل بتحريض من إسبانيا اللى كانت بتساعدهم، والبابا كان من إسبانيا وبيساعدهم ولكن مات قبل تنفيذ المخطط».

واستكمل: «الإمبراطورية المصرية قديما امتدت إلى ما بين النهرين شمالا، وأثيوبيا كانت جزءا من الدولة المصرية الفرعونية في الأسرة الـ18،وفي عهد حتشبسوت كانت ترسل القافلات ضمن الإمبراطورية المصرية».

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