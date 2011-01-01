محلل سياسي: الخلافات الأوروبية ثغرة لتوسيع أطماع تركيا (فيديو)

قال الكاتب والمحلل السياسي، مالك عثامنة، من بروكسيل، إن الخلافات الأوروبية هي الثغرة التي تنفذ منها تركيا لتوسيع أطماعها.وأضاف"عثامنة"خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الغد، أن الاتحاد الأوروبي يتفكك وتنفذ أنقرة من هذه الثغرة، وعلى الأوروبيين التوحد لأن التهديدات ليست داخلية فقط بل خارجية أيضا.وأوضح أن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، قال أمس إن الاجتماع ليس بخصوص الأموال فقط، ولكن حول مستقبل الاتحاد الأوروبي في ظل معاناة القارة من تفسخات لم تتم معالجتها منذ أزمة اللاجئين في 2011، والآن التفسخات تتوسع وتعتمد عليها أنقرة.ولم تمارس أنقرة مع نظام رجب طيب أردوغان على مستوى تاريخها الحديث، بلطجة مثل ما تمارسه على دولتين أساسيتين بالاتحاد الأوروبي، هما قبرص واليونان، لتتجدد مطالبتهما بفرض عقوبات صارمة على تركيا التي ما زالت مستمرة في البلطجة على حقوقهم النفطية والمائية في البحر المتوسط.وأعلنت تركيا عن نقل سفينة التنقيب "يافوز" العاملة في المنطقة الاقتصادية القبرصية نحو جنوب مياه الجزيرة، وصدر الإعلان التركي في وقت تشير فيه تقارير إلى جهود تبذلها ألمانيا للتوسط بين اليونان وتركيا في محاولة لتخفيف التوتر في شرق البحر المتوسط.