جامعة القناة تدرس فتح المدن الجامعية لطلاب النقل

أكدت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة حرصت على فتح أبواب المدن الجامعية لطلابها بالسنوات النهائية من المقيدين بالمدينة الجامعية للعام الجامعي 2019-2020 وذلك مع توفير كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المدن، مشيرة إلى أن إدارة الجامعة تدرس إمكانية إتاحة المدن الجامعية لطلاب فرق النقل أثناء الامتحانات العملية للطلاب المقيدين بالمدن الجامعية للعام الجامعي الحالي.وتماشيا مع هذا السياق عقد الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اليوم، اجتماعا مع مديري المدن الجامعية والتغذية بحضور هدي فرج، أمين الجامعة المساعد، وهشام عامر، مدير عام المدن الجامعية، ونجلاء عثمان، مدير المدنية الجامعية للطالبات، وفريق العمل بالمدن الجامعية.وتابع نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، موقف المدن الجامعية أثناء فترة الامتحانات واستعراض مدى إمكانية إتاحة الإقامة بالمدينة الجامعية لطلاب فرق النقل أثناء فترة الإمتحانات العملية، كما عرض لمقترح تسكين الطلاب للعام الجامعي الجديد 2020-2021 مع التشديد علي ضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة السنوية بجميع منشآت المدن في موعد أقصاه 31 أغسطس، مشيرا إلى ضرورة مراجعة موقع الزهراء الإلكتروني واستعداده لاستقبال تسجيل الطلاب الجدد للمدن الجامعية إلكترونيا.