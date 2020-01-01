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الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الصحة: 6 مصابين في حريق طريق الإسماعيلية

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 06:04 م
حريق طريق الإسماعيلية
حريق طريق الإسماعيلية
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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كشف الدكتور خالد مجاهد، المستشار الإعلامي لوزير الصحة والسكان والمتحدث الرسمي للوزارة، عن إصابة 6 مواطنين في الحريق الذي اندلع بعد ظهر اليوم الثلاثاء 14 يوليو، في خط مازوت بطريق القاهرة الإسماعيلية.

وأضاف "مجاهد" في تصريح صحفي أنه تم الدفع بـ15 سيارة إسعاف، وتم التمركز في محيط الحريق لنقل أي مصابين في موقع الحادث.

وأوضح أن المصابين تم نقلهم إلى مستشفى السلام العام، مشيرا إلى أن الإصابات عبارة عن حروق أغلبها من الدرجة الثالثة.

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