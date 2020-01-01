ماجد المصري يبدأ تصوير «الوجه الآخر»: توكلنا على الله

بدأ الفنان ماجد المصرى تصوير أول مشاهد مسلسل "الوجه الآخر"، وهو ثاني بطولاته المطلقة بعد مسلسل "بحر" الذي عرض في العام الماضى.ونشر ماجد المصري، على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، صورة من سيناريو المسلسل، معلقا: "بسم الله، توكلنا على الله، الوجه الآخر".المسلسل يشارك فى بطولته كل من ماجد المصرى، نسرين طافش، ندى موسى، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وسيناريو وحوار فداء الشندويلى، وإخراج سميح النقاش وانتاج سينرجى، ومن المحتمل أن يعرض خلال أواخر العام الجارى.