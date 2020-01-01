سامح شكري: انتهت جولة مفاوضات سد النهضة دون اتفاق

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر لديها إرادة سياسية حقيقية للتوصل لحل في ملف سد إثيوبيا، مؤكدا أن أجهزة الدولة ستظل تعمل لصالح مصر، وحل ملف السد.وأضاف "شكري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبوبكر في برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": "انخرطنا في مفاوضات متعددة بحسن نية للوصول لاتفاق عادل ومنصف يحقق مصالح الدول الثلاث بشكل متواز، وتفهمنا القضايا المرتبطة بسد النهضة، لكن انتهت الجولة دون التوصل لاتفاق".وأردف: "هذا شيء مؤسف، وظلت المواقف كما هي عليها ولم نصل لاتفاق، من المؤسف انتهاء الجولة دون اتفاق، وستعرض هذه النتائج على مكتب رؤساء الاتحاد الإفريقي.. كان لدينا كثير من الأمل للتوصل لاتفاق".