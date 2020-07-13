محكمة جنوب القاهرة تستلم طلبين للترشح على مقاعد مجلس الشيوخ
الإثنين 13/يوليه/2020 - 10:30 ص
نجلاء رفاعيطباعة
تواصل محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، اليوم الإثنين، تلقي طلبات الترشح على مقاعد مجلس الشيوخ؛ لتقديم أوراق انتخابهم على مقاعد «فردي وقوائم» وتسلمت حتى الآن منذ الساعة التاسعة طلبين للترشح.
وبدأت المحكمة استقبال المرشحين منذ التاسعة صباحًا ومستمرة حتى الخامسة حتى يوم السبت المقبل.
وكون المستشار محمد غراب، رئيس محكمة جنوب القاهرة لجنة لتلقي الطلبات مكونة من عدد من المستشارين والموظفين الإداريين؛ لفحص الطلبات ومراجعتها قبل قبولها.
ومن الإجراءات التي يقوم بها المرشح هو دفع رسوم في الخزينة مبلغ ١٠ آلاف جنيه للترشح على مقعد الفردي، ودفع رسوم بمبلغ ٣٥ آلاف جنيه على مقعد القوائم.
ثم يتقدم المرشح للحصول على شهادة بيانات ثم يقدم الطلب للجنة الخاصة بفحص الطلبات.
ووفق قانون مجلس الشيوخ الصادر بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيشكَّل المجلس من 300 عضو، ويُنتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين الرئيس الثلث الباقى، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.
وبدأت المحكمة استقبال المرشحين منذ التاسعة صباحًا ومستمرة حتى الخامسة حتى يوم السبت المقبل.
وكون المستشار محمد غراب، رئيس محكمة جنوب القاهرة لجنة لتلقي الطلبات مكونة من عدد من المستشارين والموظفين الإداريين؛ لفحص الطلبات ومراجعتها قبل قبولها.
ومن الإجراءات التي يقوم بها المرشح هو دفع رسوم في الخزينة مبلغ ١٠ آلاف جنيه للترشح على مقعد الفردي، ودفع رسوم بمبلغ ٣٥ آلاف جنيه على مقعد القوائم.
ثم يتقدم المرشح للحصول على شهادة بيانات ثم يقدم الطلب للجنة الخاصة بفحص الطلبات.
ووفق قانون مجلس الشيوخ الصادر بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيشكَّل المجلس من 300 عضو، ويُنتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين الرئيس الثلث الباقى، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.