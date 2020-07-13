محكمة جنوب القاهرة تستلم طلبين للترشح على مقاعد مجلس الشيوخ

تواصل محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، اليوم الإثنين، تلقي طلبات الترشح على مقاعد مجلس الشيوخ؛ لتقديم أوراق انتخابهم على مقاعد «فردي وقوائم» وتسلمت حتى الآن منذ الساعة التاسعة طلبين للترشح.وبدأت المحكمة استقبال المرشحين منذ التاسعة صباحًا ومستمرة حتى الخامسة حتى يوم السبت المقبل.وكون المستشار محمد غراب، رئيس محكمة جنوب القاهرة لجنة لتلقي الطلبات مكونة من عدد من المستشارين والموظفين الإداريين؛ لفحص الطلبات ومراجعتها قبل قبولها.ومن الإجراءات التي يقوم بها المرشح هو دفع رسوم في الخزينة مبلغ ١٠ آلاف جنيه للترشح على مقعد الفردي، ودفع رسوم بمبلغ ٣٥ آلاف جنيه على مقعد القوائم.ثم يتقدم المرشح للحصول على شهادة بيانات ثم يقدم الطلب للجنة الخاصة بفحص الطلبات.ووفق قانون مجلس الشيوخ الصادر بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيشكَّل المجلس من 300 عضو، ويُنتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين الرئيس الثلث الباقى، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.