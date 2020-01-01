«صيادلة الإسماعيلية» تنعى ثاني صيدلي توفي بكورونا

قال الدكتور صفوت عبد المقصود،نقيب الصيادلة بمحافظة الإسماعيلية،اليوم الجمعة، أن الدكتور جودة ابراهيم الدسوقي، توفي كثاني طبيب صيدلي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.وأصدرت نقابة صيادلة الإسماعيلية بيانا نعت فيه شهيدها الثاني قالت فيه " إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وبقلوب راضية بقضاء الله وقدره ولا نقول إلا ما يرضي الله إنا لله وإنا إليه راجعون، ببالغ الحزن والاسي تنعى نقابه صيادلة الاسماعيلية ثاني شهيد لها بإذن الله تعالي بفيروس كورونا المستجد، الدكتور جوده ابراهيم الدسوقي متولي، اللهم تقبله قبولا حسنا وأكرم نزله في جنات النعيم، وارزق أهله صبرا جميلا".