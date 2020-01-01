البرلمان التونسى يناقش مشروع إلغاء منح التراخيص لوسائل الإعلام

ناقش البرلمان التونسي، أمس الأربعاء، مشروع قانون يهدف إلى إلغاء التراخيص بشكل كامل على القنوات والوسائل الإعلامية دون وضع قيود، ووفقًا للمشروع الجديد المقدم من الكتل الإخوانية (حركة النهضة وائتلاف الكرامة)، في البرلمان التونسي فهو يهدف إلى إلغاء منح ترخيص لإصدار أو فتح قناة، كما ينظم العمل الإعلامي، وشروط إنشاء محطات إذاعية وتليفزيونية وتكوين هيئة جديدة للاتصال السمعي البصري.فيما علق نقيب الصحفيين التونسيين ناجي البغوري، في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" على المبادرة الإخوانية، قائلًا: "قريبًا في تونس.. إذاعة داعش وتليفزيون جبهة النصرة وقناة جند الخلافة"، وتابع البغوري، أن "الإرهاب بصدد التمدد في حضن الدولة التونسية بسبب ائتلاف الكرامة وحركة النهضة".فيما يرى محللون أن مشروع النهضة حول تنظيم العمل الإعلامي يهدف لإضفاء شرعية الإخوان في تونس بشكل كبير، لا سيما مع وجود قناة إخوانية مثل قناة "الزيتونة" التي يمتلكها القيادي الإخواني أسامة بن سالم، وقناة "نسمة" التي يمتلكها المرشح الرئاسي السابق نبيل القروي.ويأتي اقتراح النهضة بعد قرار الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري منذ أسبوعين بإغلاق هذه القنوات لأنها لا تستجيب للشروط القانونية.فيما دعت الجامعة العامة للإعلام في تونس، الشعب التونسي والمجتمع المدني المستقل وكل الأحزاب المؤمنة بحرية الإعلام بإسقاط المبادرة الإخوانية لخلفياتها السياسية المعروفة.