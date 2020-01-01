مصطفى الفقى: الإخوان وراء عداء تركيا إلى مصر

قال الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تراجعت شعبيته وتحول لحاكم ديكتاتوري.وأضاف "الفقي"، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، الخميس، أنه في حالة اختفاء أردوغان من الحياة السياسية التركية ستتغير السياسة الخارجية لأنقرة.وأردف: "العداء الدفين من تركيا لمصر وراءه تحريض الإخوان والعقدة التي نحو مصر لأنها أسقطت أسطورة تنظيم الإخوان الدولي الذي كان مدعومًا من أمريكا".ولفت إلى أن أردوغان استغل نقطة ضعف الدولة الليبية ودخل طمعًا في ثرواتها ولكن مصر تقف شوكة في حلق تركيا التي تسعى إلى استنزاف ثرواتها.