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الأربعاء 08 يوليه 2020 الموافق 17 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تشكيل لجنة لفحص طلبات المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 08:28 م
المستشار لاشين إبراهيم
المستشار لاشين إبراهيم
حسام محفوظ - أشرف لاشين
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أصدر المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، قرارا بتشكيل لجنة لفحص طلبات المرشحين لمجلس الشيوخ.

ونص القرار رقم ٣٨ لسنة ٢٠٢٠ بتشكيل لجان فحص طلبات الترشح والبت في صفات المترشحين للانتخابات، والذي نص على أن تشكل هذه اللجان برئاسة قاضي بدرجة رئيس محكمة أو عضوية قاضيين من المحكمة الابتدائية المختصة وممثل لوزارة الداخلية يتولى الأمانة الفنية للجنة.

ووفقًا للقرار تتولى هذه اللجان فحص طلبات الترشح والبت في صفات المترشحين للانتخابات من واقع المستندات المقدمة وإعداد كشوف المترشحين والقوائم المقبولة.

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