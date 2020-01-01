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الأربعاء 08 يوليه 2020 الموافق 17 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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6 ماسكات للتخلص من مشاكل أسفل العين

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 05:47 ص
مشاكل أسفل العين
مشاكل أسفل العين
نور أيمن
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تتعرض الفتيات لظهور الهالات السوداء حول العينين خاصة في الأجواء الحارة، وتوجد الكثير من المنتجات بعضها آمن وفعال وأخرى غير ذلك، لذا نقدم خلال السطور التالية مستحضرات فعالة وآمنة لترطيب منطقة أسفل العين، وتخفيف الانتفاخات، ومعالجة الهالات السوداء.

ماسك أسفل العين من Glam Glow
يعمل ذلك الماسك الورقي على التخلص من الهالات السوداء، وتخفيف الاحمرار، والانتفاخات حول العين، حيث أنه يساعد في إحياء الجلد المحيط بالعين بطريقة سهلة عند تطبيقه لاحتوائه على الكثير من المكونات الفعالة؛ لأنه مستخلص من الطحالب ليساهم في منح بشرة مشرقة عند استخدامه للمرة الأولى.

ماسك للعين الذهبي من Wander Beauty 
يعتبر أفضل أنواع ماسكات العيون التي تعطي ترطيب حول العين، وذلك لاحتوائه على حمض الهيالورونيك، وزيت بذور الجوجوبا، وزيت اللافندر، وزبدة الشيا، وعصير جل الصبار والجلسرين، ويعد علاج فعال أيضًا للانتفاخات حول العينين.

ماسك KNC Beauty
هو اختيار أغلب مدوني التجميل كونه يحتوي على مادة الريتينول وفيتامين A الذي يساعد في علاج مشكلة الهالات السوداء، كما أنه يساهم في تجديد خلايا البشرة مما يجعل هذه المنطقة ناعمة وخالية من التجاعيد البسيطة.

ماسك لتهدئة الحساسية أسفل العين من Klorane Smoothing
تتعرض البشرة الحساسة للجفاف ما يتسبب في ظهور الهالات السوداء والانتفاخات لذلك فيمكن الاستعانة بذلك الماسك لأنه مستخلص من زهور مهدئة للبشرة بطريقة طبيعية مثل زهرة العطاس والبابونج والذرة.

ماسك Estée Lauder Advanced
تشكل التجاعيد أزمة للكثير من الفتيات؛ لأنها تعطى الشكل سنا أكبر، وهذا الماسك له تأثير ساحر في علاج التجاعيد البسيطة، ويجب استخدامه لعلاج الخطوط البسيطة أسفل العين، ويخفف من ظهور علامات الإرهاق والهالات السوداء.

ماسك تفتيح أسفل العين Patchology
يستطيع ذلك الماسك التخلص من الهالات السوداء، ويفتح منطقة أسفل العين، وينعم الجلد لأنه يحتوي على مادة الريتينول.

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