6 ماسكات للتخلص من مشاكل أسفل العين

ماسك أسفل العين من Glam Glow



ماسك للعين الذهبي من Wander Beauty



ماسك KNC Beauty



ماسك لتهدئة الحساسية أسفل العين من Klorane Smoothing



ماسك Estée Lauder Advanced



ماسك تفتيح أسفل العين Patchology



تتعرض الفتيات لظهور الهالات السوداء حول العينين خاصة في الأجواء الحارة، وتوجد الكثير من المنتجات بعضها آمن وفعال وأخرى غير ذلك، لذا نقدم خلال السطور التالية مستحضرات فعالة وآمنة لترطيب منطقة أسفل العين، وتخفيف الانتفاخات، ومعالجة الهالات السوداء.يعمل ذلك الماسك الورقي على التخلص من الهالات السوداء، وتخفيف الاحمرار، والانتفاخات حول العين، حيث أنه يساعد في إحياء الجلد المحيط بالعين بطريقة سهلة عند تطبيقه لاحتوائه على الكثير من المكونات الفعالة؛ لأنه مستخلص من الطحالب ليساهم في منح بشرة مشرقة عند استخدامه للمرة الأولى.يعتبر أفضل أنواع ماسكات العيون التي تعطي ترطيب حول العين، وذلك لاحتوائه على حمض الهيالورونيك، وزيت بذور الجوجوبا، وزيت اللافندر، وزبدة الشيا، وعصير جل الصبار والجلسرين، ويعد علاج فعال أيضًا للانتفاخات حول العينين.هو اختيار أغلب مدوني التجميل كونه يحتوي على مادة الريتينول وفيتامين A الذي يساعد في علاج مشكلة الهالات السوداء، كما أنه يساهم في تجديد خلايا البشرة مما يجعل هذه المنطقة ناعمة وخالية من التجاعيد البسيطة.تتعرض البشرة الحساسة للجفاف ما يتسبب في ظهور الهالات السوداء والانتفاخات لذلك فيمكن الاستعانة بذلك الماسك لأنه مستخلص من زهور مهدئة للبشرة بطريقة طبيعية مثل زهرة العطاس والبابونج والذرة.تشكل التجاعيد أزمة للكثير من الفتيات؛ لأنها تعطى الشكل سنا أكبر، وهذا الماسك له تأثير ساحر في علاج التجاعيد البسيطة، ويجب استخدامه لعلاج الخطوط البسيطة أسفل العين، ويخفف من ظهور علامات الإرهاق والهالات السوداء.يستطيع ذلك الماسك التخلص من الهالات السوداء، ويفتح منطقة أسفل العين، وينعم الجلد لأنه يحتوي على مادة الريتينول.