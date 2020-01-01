عبير موسي: تلقيت تهديدات بالتصفية ولن أتخاذل في الدفاع عن تونس

قالت عبير موسي، رئيس حزب الدستوري الحر في تونس، إنها تلقت تهديدات بالتصفية الجسدية، وهناك منادات للتخلص منها لتستقر الأوضاع السياسية في البلاد.وأضافت موسي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الثلاثاء، أنها تتعامل مع التهديدات بمسئولية ولن تتخاذل عن الدفاع عن بلدها لأخر قطرة في دمائها.وتابعت أن حزب الدستوري الحر معتاد على تقديم دماءه من أجل الوطن، وهذه التهديدات لن ترهيبنا ونتخذ الحيطة والحذر ولن يثنينا ذلك عن الدفاع عن الوطن، وستبقى تونس درة المغرب العربي والعالم أجمع، وتكون بؤرة نشر للسلام والوسطية ونبذ التطرف والعنف والمشاريع الرامية للدماء.