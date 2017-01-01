بدء تعقيم الطلاب قبل ذهابهم للجان فى خامس امتحانات الثانوية العامة

بدأ رؤساء اللجان، بمساعدة المعاونين والعمال في تعقيم طلبة وطالبات الثانوية العامة، باستخدام بوابة التعقيم، وتوزيع الكمامات عليهم، والتزامهم بالتباعد، حرصا على صحتهم، وذلك في خامس أيام الامتحانات للعام الدراسي 2019-2020،تجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية والتعليم قد وجهت بإتباع التعليمات الآتية خلال الامتحانات:1- تواجد جميع المكلفين بأعمال الامتحانات بلجنة السير الساعة (7:30) صباحًا2_ارتداء جميع أدوات التعقيم (ماسك – واقي الوجه – جوانتي – غطاء الحذاء – التعقيم بالبوابة – قياس درجة الحرارة).3- عضو لجنة السير مسئول عن متابعة تواجد المكلفين بأعمال الامتحانات بغرفة العمليات من الساعة 7:30 صباحًا.4- توفير (10) من المعلمين أو الإداريين لتنظيم الطلاب خارج لجنة السير5- تواجد جميع الملاحظين وأفراد أمن اللجنة بفناء المدرسة لمتابعة عملية تباعد الطلاب6- تواجد كل من "المعاونين – عاملين – العضو القانوني باللجنة " لمتابعة الطلاب أثناء التعقيم.7_استلام الكمامة الطبية وكيس جيل التعقيم مسؤولية مراقب أول اللجنة.8- استحداث مهمة "ضبط جودة إلكتروني" يسمح له بالتواجد من الساعة (7.30 صباحًا) حتي (9.30 صباحًا).9- تكليف عضو لجنة الإدارة بتوثيق ميعاد دخول الطلاب وإجراءات التعقيم بلجنة السير.10- متابعة الإجراءات المالية والإدارية الخاصة بأدوات التعقيم والمستلزمات الوقائية.وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو حتى 21 يوليو، إذ أدى الطلاب امتحان اللغة العربية يوم الأحد 21 يونيو، ويوم الخميس 25 يونيو مادة (اللغة الأجنبية الأولى)، ويوم الأحد 28 يونيو مادة (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو مواد (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق).ويؤدي الطلاب اليوم الثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل.