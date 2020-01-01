حظك اليوم.. برج الدلو الثلاثاء 7 يوليو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الدلو اليوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو 2020، والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: يوم جميل جدًا أو حتّى من أجمل الأيام، يفسح في المجال لفتح حوار وملفات وعقد صفقات تجارية رابحة على مراحل متعدّدة تكون في النهاية بنّاءة ومثمرة.عاطفيًا: يحمل إليك هذا اليوم نسائم دافئة فتعيد الطمأنينة إلى القلوب وتقرّب المسافة بينها، وتتحمّس للإفصاح عن مشاعرك بصراحة وإيجابية.صحيًا: قد يطلب منك الخروج للمشي مسافات طويلة، لذا يجب أن تكون مستعدًا للشعور بالتعب الذي قد ينتج من ذلك.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.