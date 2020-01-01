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الثلاثاء 07 يوليه 2020 الموافق 16 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الإبراشى يكشف تفاصيل جديدة في واقعة تحرش جامعة حلوان

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 03:50 ص
الإبراشى
الإبراشى
سناء إسماعيل
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كشف الإعلامي وائل الإبراشي، تفاصيل جديدة في واقعة التحرش التي وقعت بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، موضحًا أن الطالبة التى أعلنت تعرضها للتحرش، وعقب خضوعها والطالب الذي اتهمته للتحقيق، أعلنت أنها متنازلة عن حقها.

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة "الأولى" المصرية، أن الطالب المتهم قال إنه صدرت منه تصرفات صبيانية ولكنها لا ترقى إلى حد الجريمة، وتابع: "الجامعة لم تستجب لتنازل الطالبة وأصرت على استكمال التحقيقات واتباع الخطوات القانونية حفاظًا على سمعة الجامعة".

وكان الدكتور أحمد هنو، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، قال يوم السبت الماضي، إنه تفاجأ أمس بأن هناك فتاة كتبت تدوينة على حسابها الخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعى تشرح خلاله تعرضها لواقعة تحرش تعود إلى أربع سنين ماضية، من قبل أحد زملائها، ورغم أن الواقعة قديمة إلا أن لها تأثيرا سلبيا قويا على معنوياتها.

وأضاف "هنو"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، أنه فور علمه بذلك طالب بفتح تحقيق فى الواقعة، حفاظًا على حقوق الطالبات والطلاب والحرم الجامعى، وتابع: "غدا في مكتبي الساعة 9 صباحًا ستكون الفتاة والشاب موجودين لعمل تحقيق رسمي من أجل الوقوف على حقيقة الواقعة".

وأكد "هنو"، أن الواقعة أحدثت نوعًا من القلق في وسط الطلاب بسبب حجم التداول الكبير للبوست الذى كتبته الطالبة، مشددًا على أنه ليس لديه تصور كامل عن الواقعة كون كافة المعلومات تأتى من "فيس بوك".

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