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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

توريد 131 ألفًا و288 طن قمح لشون وصوامع الغربية

الإثنين 06/يوليه/2020 - 10:48 م
توريد القمح
توريد القمح
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية أنه تم توريد 131 ألفًا و288 طنًا و265 كيلو قمح للشون والصوامع بنطاق المحافظة حتى مساء الاثنين، منذ بدء موسم التوريد منتصف أبريل الماضى.

قال المهندس علي عبد الجواد، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، إن وارد اليوم بلغ 415 أطنان و402 كيلو، تم توريد 35 طن و811 كيلو للمطاحن، و244 طنًا و100 كيلو للشركة المصرية، و135 طنًا و491 كيلو للبنك فى ضوء الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح وكيل زراعة الغربية أن إجمالي المساحة المنزرعة من محصول القمح لهذا الموسم بالكامل تبلغ 130 ألفًا و703 فدادين بعد التدقيق.

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