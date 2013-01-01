خالد أبو بكر يكشف مفاجأة عن الرئيس السيسى ورجاء الجداوى

نعى الإعلامي خالد أبو بكر، الفنانة رجاء الجداوي، قائلًا: «إحنا حزانى من القلب لأننا فقدنا رجاء الجداوي، كل فنان وكل إعلامي عنده ذكرى معاها، كانت شعلة نشاط اجتماعي».وأضاف «أبو بكر»، خلال تقديم برنامج «كل يوم» المذاع على شاشة «ON»: «مبتكلمش على الفنانة ولا مقدمة البرامج، رجاء الجداوي كانت شعلة نشاط اجتماعي، وكان لديها حلقة اتصالات مصرية عربية دولية قوية جدًا، لديها أصدقاء في باريس ولندن والرياض وجدة والكويت والبحرين والأردن».وأردف: «كانت ست ناجحة وذكية تفهم في الإتيكيت، اشتغلنا مع بعض فترة في قناة أوربيت، عندها لباقة وحضور واتيكت التعامل».وأشار أبو بكر إلى تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لها في حياتها، عندما شكرها في احتفالية ذوي القدرات الخاصة، وأثنى على شياكتها.وكشف أبو بكر، أن الرئيس السيسي خلال أول زيارة للأمم المتحدة، قال أمام الإعلاميين إنه يتابع رجاء الجداوي، مردفًا: «الناس كلها سمعت اللي كانت موجودة».