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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

«الراعي» يعين منسقا بطريركيا جديدا في لبنان

السبت 04/يوليه/2020 - 03:35 م
منسقا بطريركيا جديدا
منسقا بطريركيا جديدا في لبنان
جرجس صفوت - تريزة شنودة
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قال مركز الكنيسة الكاثوليكية في لبنان برئاسة مُدير المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو أبو كسم: إنه أطلق البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي رسالته العامة التاسعة "الميثاق التربوي الوطني الشامل، شرعة الأجيال اللبنانية الجديدة " ولتطبيق هذا الميثاق عيّن غبطته الأب فادي تابت المرسل اللبنانيّ، رئيس مزار سيدة لبنان-حريصا، منسّقًا بطريركيًا تحت إشراف صاحب السيادة المطران بولس صيّاح.

وأضاف "أبو كسم" في بيان رسمي للمركز الكاثوليكي للاعلام بلبنان، نشر منذ قليل عبر الصفحة الرسمية للمركز بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: أنه يعمل المنسّق البطريركي على خلق مجلس تنفيذيّ بإدارته تحت إشراف سيادة المطران بولس صياح بالتعاون مع منسّق مكتب راعوية الشبيبة ومنسّقي الأبرشيات والراهبانيات، ويتعاون مع مطارنة الأبرشيّات والرؤساء العامّين والرّئيسات العامّات من أجل تعيين منسّقي أبرشيّاتهم ورهبانيّاتهم. ومع المسؤولين عن لجان الشّبيبة في الأبرشيات والمسؤولين عن المنظّمات الرّسوليّة المختصّة بالشبيبة، ومؤسّسة "لابورا"، والمدارس والمعاهد والجامعات، ومختلف المؤسّسات الرّسولية، وأهل الرأي والنّظرة.

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