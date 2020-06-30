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الأربعاء 01 يوليه 2020 الموافق 10 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كبير خبراء الإدارة الأمريكية: حصول واشنطن على لقاح آمن لكورونا غير مضمون

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 03:31 ص
فاوتشي وترامب
فاوتشي وترامب
وكالات
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قال الدكتور أنطوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الإدارة الأمريكية، إن الولايات المتحدة يجب ألا ترتكن إلى إمكانية الحصول على لقاح آمن وفعال لـ«كوفيد-19».

وحذر الخبير من أن الزيادة اليومية الكبيرة في عدد الحالات يمكن أن تصل إلى أكثر من الضعف إذا لم يتخذ الأمريكيون خطوات للسيطرة على الفيروس.

وقال في حديثه للجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي: «من المهم للغاية أن تكون هناك لقاحات آمنة وفعالة في متناول الجميع في هذه البلاد»، ولكنه حذر من أنه «لا يوجد ضمان لحصولنا على لقاح آمن وفعال».

وحث الأمريكيين على اتباع التوجيهات الخاصة بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، محذرًا من أن الزيادة اليومية في عدد حالات الإصابة التي تصل حاليًا إلى نحو 40000 حالة جديدة قد تصل إلى 100000 حالة إذا لم يكن هناك تغيير في السلوك.

وأضاف: «أنا قلق للغاية إزاء إمكانية أن يصبح التفشي سيئًا للغاية».

وتسجل كاليفورنيا وتكساس وعدة ولايات أخرى زيادة قياسية في عدد حالات الإصابة بالمرض، ما أدى إلى إعادة تقييم متأنية لجهود احتوائه، وزاد أهمية عشرات اللقاحات المحتملة الجاري تطويرها بسرعة غير مسبوقة.

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