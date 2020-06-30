6 خطوات للشراء أونلاين بطريقة سهلة وآمنة

3- وضع المنتج المراد شرائه في سلة المشتريات



أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مؤشرات الاتصالات وزيادة أعداد المستخدمين لخدمات الإنترنت المنزلي بنسبة 100 % حيث بلغ عدد مستخدمي الإنترنت في مصر نحو 52 مليون مشترك، سواء للإنترنت الأرضي أو الموبايل، كما زاد ايضا عدد مستخدمي التطبيقات التجارة الالكترونية في مصر والمنطقة العربية بحسب التقارير الدولية في هذا الشأن.وكشف المهندس هشام صفوت، رئيس لجنة التجارة الإلكترونية بشعبة الاقتصاد الرقمي بغرفة القاهرة التجارية، أن مصر شهدت تغيرات كبيرة خلال الـ6 شهور الماضية في معدلات استخدام برامج وتطبيقات المدفوعات الالكترونية سواء للبنوك أو شركات الدفع والتحصيل الإلكتروني أو شركات التجارة الالكترونية، مشيرا إلي أن هناك اهتمامًا حكوميًا بتفعيل منظومة التحول الرقمي والشمول المالي وميكنة الخدمات الحكومية وتقديمها للمواطنين اون لاين.وفي هذه السطور يستعرض "الدستور" خطوات بسيطة لعملية الشراء عبر الإنترنت بطريقة مؤمنة وبسهولة ويسر حسبما أكد صفوت، خبير التجارة الإلكترونية.1- تنزيل التطبيق الخاص بعملية الشراء اون لاين وهي متعددة وتشمل مجموعة من شركات التجارة الالكترونية المتخصصة وليس الشراء من أي صفحة ويب أو من مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصفحات غير المعتمدة والعشوائية حفاظا علي أموالك من النصب أو المواقع الوهمية وهذه الشركات متعددة منها سوق وجوميا ونون واوليكس وغيرها من التطبيقات الاخري.2- بعد اختيار وتنزيل التطبيق يقوم المستخدم باختيار المنتج الذي يريد شراءه وهذه المنتجات تقدم من أكثر من عارض وتوجد تقييمات علي كل منتج تشير وتوضح جودة المنتج من المستخدمين السابقين وتقيم اخر لجودة خدمة العارض مما يتيح للمستخدم حرية الاختيار والمفاضلة.4- بدء عملية الشراء بادخال البيانات المطلوبة منها العنوان ورقم التليفون وتتيح بعض المنصات طريقتين لاستلام المنتجات الاولي عن طريق التوصيل الي البيت والاخري من خلال مراكز استلام منتشرة في المحافظات والمدن الكبري بحسب رغبة العميل.5- اختيار طريقة الدفع وتشمل الدفع كاش عند استلام المنتج او الدفع الالكتروني من خلال المنصة سواء بالفيزا او من خلال شركات الدفع والتحصيل او من خلال بطاقة المشتريات اون لاين التي تتيحها البنوك لعملائها وتوفر بعض الشركات التقسيط من خلال بطاقة الائتمان الخاصة بك او الدفع من خلال قسيمة شراء ممنوحة من خلال الشركة للعميل.6- بعد اتمام عملية الشراء والدفع تصلك رسالة علي هاتفك المحمول او بريدك الالكتروني بنجاح العملية وابلاغك بتفاصيل شحنتك ويمكن تتبع حركة الشحنة ومعرفة مسارها بداية من عملية الشحن وصولا بين يديك والحصول عليها كما تمنح فترة 14 يوم لاسترجاع المنتج حال وجود اي عيب او اختلاف في اللون او الشكل وايضا فترة شهر كامل ضد عيوب الصناعة ويحق لك استرداد اموالك مرة اخري.