التضخم بمنطقة اليورو يخالف التوقعات ويرتفع إلى 0.3% في يونيو

ارتفع التضخم بمنطقة اليورو في يونيو من أدنى مستوى له في أربع سنوات في مايو، مخالفاالتوقعات لاستقراره، مع تراجع التأثير السلبي لانخفاض أسعار الطاقة.وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات اليوم الثلاثاء إن أسعار المستهلكين في التسع عشرة دولة المشتركة في اليورو ارتفعت 0.3 بالمئة في يونيو مقارنة مع مايو، وزادت 0.3 بالمئة على أساس سنوي بعد أن بلغ التضخم 0.1 بالمئة فقط الشهر الماضي.وجاء معدل التضخم الرئيسي أعلى من متوسط ​​توقعات بأن لا يتغير، وفقا لاستطلاع لآراء الاقتصاديين أجرته رويترز.ومع ذلك، فإنه مازال أقل بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي لتضخم أقل بقليل فحسب من اثنين بالمئة على المدى المتوسط.وانخفضت أسعار الطاقة 9.4 بالمئة على أساس سنوي بعد انخفاضها 11.9 بالمئة في مايو، في حين ارتفعت أسعار المواد الغذائية غير المصنعة 5.9 بالمئة بعد زيادة 6.7 بالمئة في مايو.