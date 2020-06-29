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الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

كيف تنام فى 10 ثوانِ؟

الإثنين 29/يونيو/2020 - 10:56 م
النوم سريعا
النوم سريعا
سارة ساويرس
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إذا كنت ممن يقضون الكثير من الوقت في محاولة النوم بدلًا من النوم فعليًا، فأنك تحتاج لمعرفة عدد من الحيل لتسقط فى النوم سريعًا والتخلص من حالة القلق التى تنتابك قبل النوم، بحسب موقع healthline الطبي.

كيف تنام في 10 ثوان؟
كل ما نعرفه الاستغرق الأمر فى النومًا فى ثوان معدودة، ما هو الا تعويذة سحرية، ولكن بالفعل يمكنك النوم سريعًا مع القيام بهذا التمرين يمكنك في النهاية الوصول إلى نقطة النوم خلال 10 ثوان.

تمرين النوم سريعًا:
-استرخ بما في ذلك العضلات الموجودة فى وجهك وداخل فمك.
-أسقط كتفيك للتخلص من التوتر ودع يديك تنخفض إلى جانب جسمك.
-ابدأبعملة الزفير، والاسترخاء من صدرك.
-قم بإرخاء الساقين والفخذين.
-صفي عقلك لمدة 10 ثوانٍ من خلال تخيل مشهد مريح.
-إذا لم يفلح ذلك الأمر، فحاول قول عبارة "لا تفكر" عيدها مرارًا وتكرارًا لمدة 10 ثوانٍ.
وبحسب بالموقع الطبي، أنه في غضون 10 ثوانٍ، يجب أن تغفو.

كيف تنام في 60 ثانية؟
إذا لم تفلح فى التمرين السابق، فقد تحتاج إلى العمل تمرين التنفس، مع الدخول فى حالة من التأمل، تصبح طريقة التنفس هذه أكثر فعالية مع ممارستها دائما، ولكن إذا كنت تعاني من حالة تنفسية، مثل الربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن، فيجب مراجعة طبيبك قبل البدء فى التمرين، لأن ذلك قد يؤدي إلى تفاقم الأعراض.

وفى هذه الطريقة، ضع طرف لسانك على سقف فمك، خلف أسنانك الأمامية، ثم أبق لسانك هناك طوال الوقت، ثم اتركي شفتيك تنفصلان قليلًا واصنع صوتًا قويًا أثناء الزفير من فمك.
ثم أغلق شفتيك واستنشق بصمت من خلال أنفك، عد إلى 4 ثم احبس أنفاسك لمدة 7 ثوان.
بعد ذلك، قم بالزفير بصوت whoosh لمدة 8 ثوانٍ، وتجنب التنبيه في نهاية كل دورةن حاول التدرب عليه بلا تفكير فى أى شئ، أكمل هذه الدورة لأربعة أنفاس كاملة، ودع جسمك ينام إذا شعرت بالاسترخاء في وقت مبكر عما كان متوقعًا.

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