مساعد وزير الداخلية الأسبق: بناء الطرق ومواجهة العشوائيات أمن قومي

قال اللواء محمد زكي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الأمن القومي لأي دولة يعني الاستخدام الأقصى لقوى الدولة سواء كانت بشرية أو زراعية أو صناعية، أو منجمية، أو قوى روحية دينية، أو قوى أثرية.وأضاف محمد زكي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، في برنامج "اليوم" المذاع على قناة "dmc": "كل ما هو منتج على أرض الدولة يعد أحد قوى الأمن القومي للدولة، مثل حل مشكلة العشوائيات ومواجهة فيروس سي وبناء الطرق، والتعامل مع المشكلات الدولية".وأردف محمد زكي: "نشهد تعاملا مصريا مع المشكلات الدولية التي تحيط بنا، والقوة العسكرية يتم استخدامها في خدمة أهداف الدولة والحفاظ على الأمن القومي، ونسير بخطى ناجحة في إحداث التنمية في مختلف القطاعات".ولفت إلى أن هناك تركيزا على كافة القطاعات من أجل إحداث التنمية، ونشهد سير العمل في كافة القطاعات مثل مواجهة الأمراض الفتاكة مثل فيروس سي وتطوير شبكة الطرق ومواجهة العشوائيات.