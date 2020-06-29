299 إصابة جديدة بكورونا فى إسرائيل

سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية 299 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وذكرت الوزارة- في بيان أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية اليوم الإثنين- أنه تم تسجيل أيضا حالة وفاة واحدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 318، لافتة إلى انخفاض عدد اختبارات الفيروسات التاجية المستخدمة يوم أمس إلى 8572 في مقابل 10488 اختبارًا تم استخدامه في اليوم الذي يسبقه.وشهدت مدينة "أشدود" زيادة في الإصابات في ظل اكتشاف 29 حالة جديدة و589 حالة نشطة، مساء الأحد.