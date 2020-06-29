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الإثنين 29 يونيو 2020 الموافق 08 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محمد عبدالمنصف يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

الإثنين 29/يونيو/2020 - 12:16 ص
محمد عبدالمنصف
محمد عبدالمنصف
سناء إسماعيل
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علق محمد عبدالمنصف، حارس مرمى نادي وادي دجلة، على ما تم تداوله بشأن إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، قائلًا: "شائعات سخيفة مش لطيفة بالمرة ولا تمت للحقيقة بصلة".

وأضاف "عبدالمنصف"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن السوشيال ميديا لها تأثير كبير فى نقل الشائعات، الأمر الذى تسبب له فى إزعاج شديد بعد علم القريبين منه بالشائعة.

وتابع: "مروج الشائعة استغل إعلان النادي بوجود إصابة بين صفوفه بعد إخطار اتحاد الكرة لنتائج المسحة التي تمت للاعبين".

ولفت "عبد المنصف" إلى أن الشائعة تسببت في إزعاج زوجته الفنانة لقاء الخميسي بشدة، وقالت في البداية عند عودة النشاط الرياضي: "الشقة جاهزة وخليك مع نفسك".

وعلق على عودة النشاط الرياضي، مؤكدًا أن فترة إعداد اللاعبين قصيرة جدًا، فضلًا عن أن المدربين لم يقوموا بتقسيم الفرق إلى مجموعات خلال التدريب نظرًا لضيق الوقت وتابع: "زوجتي قالت لى عند بداية عودة النشاط الرياضي تروح تقعد في البيت التاني".

وعن أفضل مهاجم يهابه، قال: "حسام حسن أفضل مهاجم بخاف منه.. وأكتر حد بعمله حساب حاليًا مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك لأنه من أفضل اللاعبين الصاعدين".

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