حظك اليوم.. برج الميزان الإثنين 29 يونيو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الميزان، اليوم الإثنين، الموافق 29 يونيو 2020، والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: تثمر الاتصالات والصفقات التجارية نتائج مرضية جدًا، فتبدو سعيدًا وفرحًا، وتحصد ثمار ما زرعته.عاطفيًا: صحيح أنك تمر بيوم عصيب جراء مشكلات عاطفية، لكن حافظ على رباطة جأشك، وكسّر قيود اليأس.صحيًا: سارع إلى دعوة الأصدقاء للقيام بساعة من المشي كل يوم قبل التوجه إلى العمل.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.