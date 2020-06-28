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الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تضارب الأقول حول قتلى الأتراك بالعراق.. ومصادر: تجاوز الـ36

الأحد 28/يونيو/2020 - 05:31 م
قتلى الأتراك بالعراق
قتلى الأتراك بالعراق
إسراء صلاح الدين
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لا تهتم الحكومة التركية بالصدق والشفافية فيما يخص عملياتها العسكرية وعدوانها على الدول العربية، حيث تخفي دائمًا العدد الحقيقي لقتلاها.

وأكد موقع "أحوال" التركي أن وزارة الدفاع التركية أعلنت صباح اليوم عن مقتل عريف في صفوف الجيش التركي في العراق.

وتابع أن بهذا يرتفع عدد القتلى الرسمي إلى 5 أفراد من الجيش التركي، رغم أن الشواهد تؤكد أن العدد أكبر بكثير.

وأكدت صحيفة "تركيا الآن"، أن مسؤول كردي كشف مقتل 36 جنديًا تركيًا في عملية مخلب النمر التي شنتها قوات الاحتلال التركي على المناطق الحدودية التركية العراقية المشتركة.

وتابعت أن جيش الاحتلال التركي شهد تحطم مروحيتين ومقتل العشرات من الجنود خلال الاشتباكات التي اندلعت شمال العراق.

وأشارت الى ان القتيل الاخير قتل في العملية البرية التي قام بها جنود الاحتلال صباح اليوم الأحد.

وأوضحت أن العريف المتخصص رجب يوكسيل قتل في تبادل لإطلاق النار مع الاكراد في منطقة مهمة عملية مخلب النمر، وتحديدًا منطقة هافتانين في شمال العراق، ما رفع إجمالي عدد القتلى من القوات المسلحة التركية في المنطقة إلى خمسة.

وتستهدف تركيا بانتظام حزب العمال الكردستاني في العمليات على أرض الوطن وفي شمال العراق، حيث يقع مقر الجماعة الكردية.

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