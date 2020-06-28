مقتل 36 جنديًا تركيًا فى اشتباكات مع حزب العمال الكردستانى

أعلن مسئول كردي بحزب العمال الكردستاني، مقتل 36 جنديًا تركيًا، خلال اشتباكات وقعت في المناطق الحدودية العراقية التركية.وأكد عضو العلاقات في حزب العمال الكردستاني، كاوه شيخ موس، الخميس الماضي، مقتل العشرات من الجنود الأتراك، وتحطيم مروحيتين لهم، خلال اشتباكات شمال العراق.وأشار "موس" إلى أن اشتباكات قوية اندلعت بين القوات التركية، ومقاتلي حزب العمال الكردستاني، في المناطق الحدودية، ومنها منطقة حفتانين الواقعة في إقليم كردستان العراق.وأكد المسئول أن حصيلة الاشتباكات، أسفرت عن مقتل أكثر من 36 جنديا تركيا، وتعطيل مروحيتين بعد قصفها من قبل مقاتلي حزب العمال الكردستاني، وفقا لموقع تركيا الآن.وأوضح أن القوات التركية، أصبحت غير قادرة على التقدم، وتواجه صعوبة كبيرة للتوغل أكثر في الأراضي العراقية، لأنها تواجه القصف من قبل مقاتلي العمال الكردستاني.