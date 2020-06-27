زوج وزيرة الصحة يكشف كواليس وساطة مدارس التمريض

كشف محمد الأشهب، زوج وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، ابن قرية أسنيت بالقليوبية حقيقة الفيديو المتداول لتجمعات المواطنين أمام منزله بكفر شكر بالقليوبية؛ لتقديم طلبات الالتحاق بمدارس التمريض والحصول على تزكية من الوزيرة.قال الأشهب إن أبناء المركز والمدينة يلتقون معه أسبوعيًا (الجمعة من كل أسبوع)؛ لتلبية احتياجاتهم ومساعدتهم سواء في دخول أبنائهم مدارس التمريض أو توفير أماكن لمرضاهم بمستشفيات القليوبية، خاصة أثناء فترة جائحة كورونا، مضيفًا أنه لا يألوا جهدًا في تلبية خدماتهم سواء في قطاع الصحة أو القطاعات الأخرى دون النظر إلى الترشح لانتخابات النواب من عدمه.وأضاف، في تصريحات السبت، أنه فوجئ اليوم بتلك التجمعات أمام منزله؛ نظرًا لقيام عدد كبير من أهالي دائرته بالتقدم لأبنائهم في مدارس التمريض، لكنه أسرع في جمع طلباتهم ووعدهم بإنهائها فورًا في حدود القانون.أشار الأشهب إلى أن هناك مَن يحاول أن يشوّه صورته بأي وسيلة أمام الرأي العام، خوفًا من حب أبناء دائرته له، لكنه لا يعبأ بمثل هذه الأشياء؛ لأنه يخدمهم لوجه الله ما جعله يتمتع بحب الصغير قبل الكبير من أبناء دائرة كفر شكر.كان نشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي قد تداولوا فيديو لرجل الأعمال محمد الأشهب زوج وزيرة الصحة وهو يقف أمام منزله بقرية أسنيت بكفر شكر وسط مجموعة كبيرة من المواطنين تحت الشمس، لتلقي طلبات أولياء أمور الطلاب المتقدمين لمدارس التمريض، والذين يريدون الحصول على تزكية من الوزيرة تؤهلهم للالتحاق بمدارس التمريض، أو الحصول على تأشيرة لاستثنائهم من شروط السن وهو ما اعتبروه مخالفة صريحة للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة، للبعد عن التجمعات في تلك الفترة للحد من تفشّي فيروس كورونا بين المواطنين.وتساءل النشطاء عن السلطة المخولة للأشهب ليقوم باستقبال آلاف الطلبات من الحاصلين على الشهادة الإعدادية على أمل الالتحاق بمدارس التمريض: «هل تمنح السلطة والنفوذ لكل وزير ولكل أفراد الأسرة استخدام السلطة في التعيين والالتحاق بمدارس التمريض مع عدم النظر إلى شروط وزارة الصحة فى الالتحاق بمدارس التمريض؟