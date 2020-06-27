وعدت بـ2 مليون جنيه.. هل تنقذ «الثقافة» الناشرين من الانهيار؟

أعلن رئيس اتحاد الناشرين المصريين، الناشر سعيد عبده، عن أن الميزانية التى سيتم تخصيصها لصالح دور النشر من قبل قطاع الهيئة العامة لقصور الثقافة التابعة لوزارة الثقافة المصرية، تتراوح ما بين مليون و2 مليون جنيه من موازنة العام المالى الجديد، على أن يتم تخصيصها هذا العام بالكامل لصالح دور النشر.وأوضح "عبده" فى تصريحات لـ"الدستور"، أن الميزانيات التى سبق وخصصت للنشر كانت الأولوية بها للهيئات التابعة لوزارة الثقافة نفسها مثل الهيئة المصرية العامة للكتاب، والهيئة العامة لقصور الثقافة، وكان يتبقى منها 10 أو 15% فقط تذهب لدور النشر، أما فى العام المالى الجديد فستذهب بالكامل لدعم الناشرين المصريين لإنقاذهم من الخسائر التى تلقوها بسبب جائحة كورونا.وفيما يتعلق بمعيار اتحاد الناشرين بتقديم الدعم طبقًا لميزانية وزارة الثقافة للناشري الصغار والمتوسطين نظرا لكونهم الأكثر تضررًا بتداعيات الجائجة، أضاف رئيس اتحاد الناشرين أن المعيار الوحيد هو احتياجات قصور الثقافة ما يتناسب وخطة التزويد، نظرًا لكونها ليست منحة على ان توزع بالتساوى على الناشرين.وأكد "عبده"، أن ميزانية النشر المخصصة للناشرين المصريين من قبل وزارة الثقافة تأتى فى إطار الدعم وليست حلًا للإنقاذ، لما لحق بهذا القطاع من أضرار مالية كبيرة جراء الجائحة، لافتًا إلى أن الحل يكمن فى دعم وزارتى الشباب والتعليم لهذا القطاع.