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الأربعاء 24 يونيو 2020 الموافق 03 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تركيا تحاكم 7 صحفيين لنشرهم معلومات حول نشاطها العسكري في ليبيا

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 01:30 م
أردوغان
أردوغان
أ.ش.أ
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بدأت في تركيا، اليوم الأربعاء، محاكمة 7 صحفيين تحت مزاعم كشف أسرار الدولة؛ لنشرهم تقارير حول جنازة ضابط مخابرات قُتل في ليبيا في شهر فبراير الماضي، وكذلك كشف معلومات حول النشاط العسكري التركي على الأراضي الليبية.

وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، أنه تم توجيه اتهامات تتعلق بانتهاك قوانين المخابرات المحلية التركية وكشف معلومات سرية، للصحفيين، وقد يواجه الصحفيون السبعة مدة سجن تصل إلى 19 عامًا.

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