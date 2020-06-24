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الأربعاء 24 يونيو 2020 الموافق 03 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

منصور يطالب المجتمع الدولي بحماية الشعب الفلسطيني

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 10:31 ص
رياض منصور
رياض منصور
مروة عنبر
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طالب مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، المجتمع الدولي بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومحاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها بحقه وخاصة الأطفال.

وقال منصور، في بيان قدمه خلال جلسة لمجلس الأمن عبر الفيديو اليوم الأربعاء: "على الأمم المتحدة إدراج إسرائيل ضمن قائمة العار لانتهاكاتها وممارساتها الممنهجة والمتواصلة التي تستهدف أجيالًا فلسطينية كاملة".

وأشار منصور إلى أن تقاعس الأمم المتحدة عن مساءلة ومحاسبة إسرائيل يشجعها على التمادي بانتهاكاتها بحق أطفال فلسطين من خلال قتلهم وإصابتهم واعتقالهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم ما يشكك في مصداقية المجتمع الدولي بالسعي لوضع حد لجريمة الانتهاكات بحق أطفال فلسطين والعالم، وفقًا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.

وشدد منصور على أن ما ترتكبه سلطات الاحتلال في فلسطين من ممارسات عدوانية وعلى رأسها الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة والانتهاكات اليومية في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة يرقى إلى جرائم حرب، مطالبًا المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

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