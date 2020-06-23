وزير التعليم العالي: نتوقع 70 ألف إصابة كورونا بحلول 30 يونيو

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن تحديد وتوقع إصابات فيروس كورونا يعتمد على علوم البيانات وتحليل أرقام الإصابات خلال الأسابيع الماضية، وقياس منحنى الإصابات.وأضاف وزير التعليم العالي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبوبكر، في برنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "ON": "توقعنا من قبل الوصول إلى 60 ألف حالة إصابة يوم 24 يونيو غدًا، وتوقعنا الوصول لـ70 ألف إصابة كورونا يوم 30 يونيو المقبل".وأردف: "نحلل الأرقام بناء على نسبة النمو، ونسبة النمو في مصر انخفضت لـ3%، ولا يهم ضخامة الرقم بقدر التغيير والانخفاض اليومي في الإصابات".