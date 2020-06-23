«التنمية المحلية» تكشف موعد فتح الشواطئ الخاصة

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه في ضوء التدابير التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، يسمح بفتح المطاعم والكافيهات بدءً من يوم السبت حتى الساعة العاشرة مساء ولكن بشروط الوقاية.وأكد خالد قاسم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه ابتداء من يوم السبت المقبل سوف تفتح الشواطئ الخاصة والقرى السياحية للمواطنين، وفقًا للشروط التي طرحتها وزارة السياحة، وهي الإجراءات الاحترازية التي أعلنها مجلس الوزراء أيضًا.واختتم قاسم أنه على مدير كل منشأة أن يوقع إقرارا بالالتزام بالاشتراطات الصحية، وحال عدم التزامه يتم سحب التصريح منه، على أن يلتزم بأن تكون الطاقة التشغيلية 25%، ومراعاة التباعد الاجتماعى.