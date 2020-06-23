بسبب تهديد استقرار المنطقة.. سيناتور أمريكي يطالب بمعاقبة تركيا

طالب السيناتور الأمريكي عن ولاية نيوجيرسي، بوب مينينديز، بضرورة فرض عقوبات على تركيا بسبب تصعيدها العدواني في شرق البحر الأبيض المتوسط بطريقة تهدد مصالح الولايات المتحدة هناك.وأفادت صحيفة كاثمريني اليونانية، نقلًا عن مينينديز وهو أحد المهندسين المعماريين لقانون شراكة الطاقة والأمن التاريخي لشرق المتوسط، بأن العلاقات الأمريكية مع اليونان وقبرص وإسرائيل حيوية ومهمة في تحقيق الاستقرار في منطقة شرق المتوسط.وأضاف مينينديز في رسالة لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أصبح يمثل تهديدًا للاستقرار الإقليمي ومصالح السياسة الأمريكية من خلال زيادة العدوان ضد شركائنا اليونانيين والقبارصة.ولفت مينينديز إلى شراء تركيا لنظام الدفاع الصاروخي S-400 من روسيا كجزء من نمط سلوكها المزعزع للاستقرار.وأوضح مينينديز أن تركيا منذ يناير الماضي أصبحت دولة منتهكة لقرار حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، وحشدت الدعم العسكري لحكومة الوفاق الوطني الليبية لدفع اتفاق الحدود البحرية غير المدروس الذي يتجاهل، ليس فقط المطالبات المشروعة لليونان وقبرص، ولكن أيضا القانون الدولي، إن هذه الإجراءات تتعارض مع جهود تعزيز الاستقرار في المنطقة.وشدد مينينديز على أن انتهاكات تركيا المتكررة للسيادة القبرصية واليونانية تسلط الضوء على عدم التزام الرئيس أردوغان بسيادة القانون، قائلًا: "امل مخلصًا أن نتمكن في المستقبل من الاعتماد على شريك ديمقراطي في تركيا حليفتنا في الناتو، لكن يجب أن نتمسك بقوانيننا سعيا لتحقيق مصالحنا والوقوف مع حلفائنا في مواجهة العدوان".