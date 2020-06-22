الأنبا أغاثون يواصل بث برنامج «التعليم والعقيدة» غدا

يواصل الأنبا أغاثون أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمغاغة والعدوة بالمنيا، غدا الثلاثاء بث حلقة جديدة من برنامجه الأسبوعي «التعليم والعقيدة» الذي يبث من خلال الموقع الرسمي للإيبارشية.ويقدم الأنبا أغاثون أسبوعيًا من خلال برنامجه موضوع تخص العقيدة المسيحية، بهدف تعليم الأقباط مبادئ وأسس العقيدة والتعليم المسيحي.