القوات الأمنية العراقية تدمر زوارق لداعش فى صلاح الدين

دمرت القوات الأمنية العراقية اليوم الإثنين، عددا من الزوارق لعناصر عصابات داعش الإرهابية في صلاح الدين.وقال بيان لخلية الإعلام الأمني أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء نينا، إن قوات اللواء الثاني في فرقة الرد السريع باشرت بعمليات أبطال العراق المرحلة الثالثة ضمن قاطع المسئولية، ودمرت عددا من الزوارق لعناصر عصابات داعش الإرهابية في نهر اقصو في شمال غرب امرلي، وما زالت عملية التطهير مستمرة.وانطلقت اليوم الإثنين، عملية أبطال العراق المرحلة الثالثة، لتطهير وتفتيش مناطق في محافظة صلاح الدين والحدود الفاصلة مع قيادات عمليات (ديالي، سامراء، كركوك) من ثلاثة محاور.