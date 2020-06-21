طالبة بالثانوية العامة: الامتحان سهل وفي مستوى الطالب المتوسط (فيديو)
الأحد 21/يونيو/2020 - 01:40 م
أريج الجيارطباعة
قالت ناهد الجزار، طالبة بالصف الثالث الثانوي بمدرسة الشيماء الثانوية بنات ببنها إن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط، وقام المراقبون بطمئناتهم أثناء تأدية الامتحان.
وأوضحت "الجزار"، إنهم قاموا بإعطائهم كمامة وجوانتيات، حفاظا على سلامتهم وتطهيرهم أثناء الدخول وقياس درجة الحرارة.
وأوضحت "الجزار"، إنهم قاموا بإعطائهم كمامة وجوانتيات، حفاظا على سلامتهم وتطهيرهم أثناء الدخول وقياس درجة الحرارة.