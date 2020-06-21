مديريات الأمن تواصل تنفيذ قرارات إزالة التعديات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل والتصدى لمحاولات البعض لإستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لإرتكاب تلك المخالفات، حيث قامت أجهزة الوزارة بتوجيه حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات.وقد أسفرت جهودها خلال 24 ساعة في مديرية أمن قنا بتأمين تنفيذ قرارات إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.وقام رجال مديرية أمن أسيوط بتأمين تنفيذ قرارات إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.وتمكن ضباط مديرية أمن الإسماعيلية من تأمين تنفيذ قرارات إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.وقامت مديرية أمن البحيرة بتأمين تنفيذ قرارات إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.وتمكنت مديرية أمن الفيوم من تأمين تنفيذ قرارات إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.ونجحت مديرية أمن القاهرة في تأمين تنفيذ قرارات إزالة العديد من العقارات المخالفة.كما قامت مديرية أمن القليوبية بتأمين تنفيذ قرارات إزالة العديد من العقارات المخالفة.وقام رجال مديرية أمن المنوفية بتأمين تنفيذ قرارات إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.وتمكنت مديرية أمن بنى سويف من تأمين تنفيذ قرارات إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.ونجحت مديرية أمن أسوان في تأمين تنفيذ قرارات إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.وقامت مديرية أمن الإسماعيلية بتأمين تنفيذ قرارات إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدى بحسم لحالات الإستيلاء والتعدى والبناء على أراضى أملاك الدولة والعمل على سرعة إستردادها تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.